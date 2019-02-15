الناقد طارق الشناوى يهدي جائزة الكاثوليكي لوالدته

كتبت. دينا دياب

أهدي الناقد طارق الشناوى جائزة التميز من المركز الكاثوليكي لوالدته. ووقال خلال حفل الختام ان المهرجان اقدم المهرجانات السينما ئيه وجائزته هي أكثر الجوائز تقديرا في الوسط الفني. وأضاف أن المركز الكاثوليكي كان اول جهه اعترفت بي كعضو في لجان التحكيم منذ اكثر من 30 عاما مضيفا اي جائزه أهديها لوالدتي الراحلة

عائشة حسين رفعت.



كما كرم المركز المخرج يسري نصرالله بجائزه فريد المزداوي والذي عبر عن امتنان بالجائزة ودور المركز في الاهتمام بالأعمال الفنيه القيمة.

واختتمت اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والتي استمرت فعالياته اسبوعا كاملا ،وتنافس فيه ٥افلام

هي " طلق صناعى "و"زهرة الصبار" و"يوم الدين " و" ورد مسموم"،و"عيار نارى " وهى الافلام التي تم عرضها ضمن الفعاليات وتلاها ندوات حضرها صناعها ، وحظى المهرجان بحضور جماهيرى يومى وصل ل300 فرد لمشاهدة الأفلام.



لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر.