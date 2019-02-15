آيه عبد الله تشعل ختام الكاثوليكي بالأغاني الوطنية والأطلال

تكريم آيه عبدالله

كتبت :دينا دياب

أشعلت المطربة الشابة آيه عبدالله حفل ختام الدوره ال٦٧ للمركز الكاثوليكي وقدمت مجموعه من الأغنيات منها مصر وجزء من اغنيه الاطلال لكوكب الشرق أم كلثوم وتفاعل معها الجمهور.

وأعربت آية عن سعادتها بإحياء هذا الحفل ضمن مهرجان سينمائي عريق وله تاريخ كبير، مؤكدة على أنها تهتم دائما بالمشاركة في المناسبات الوطنية والفعاليات

الفنية المرتبطة بالدولة والموجودة بمصر.



واختتمت اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والذى استمرت فعالياته اسبوعا كاملا ،وتنافس على جائزة افضل فيلم كلا من " طلق صناعى "و"زهرة الصبار" و"يوم الدين " و" ورد مسموم"،و"عيار نارى " وهى الافلام

التي تم عرضها ضمن الفعاليات وتلاها ندوات حضرها صناعها ، وحظى المهرجان بحضور جماهيرى يومى وصل ل300 فرد لمشاهدة الأفلام.



لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر. ومن المقرر إن يتسلم الناقد طارق الشناوى جائزته لغيابه عن حفل الافتتاح بسبب سفره لمهرجان برلين.