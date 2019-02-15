حورية فرغلي أفضل ممثلة في الكاثوليكي

كتبت. دينا دياب

فازت الفنانه حوريه فرغلي بجائزة افضل ممثله عن فيلم طلق صناعي في الدورة ال٦٧ لمهرجان المركز الكاثوليكي.



واختتمت اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والتي استمرت فعالياته اسبوعا كاملا ،وتنافس فيه ٥افلام هي " طلق صناعى

"و"زهرة الصبار" و"يوم الدين " و" ورد مسموم"،و"عيار نارى " وهى الافلام التي تم عرضها ضمن الفعاليات وتلاها ندوات حضرها صناعها ، وحظى المهرجان بحضور جماهيرى يومى وصل ل300 فردلمشاهدة الأفلام.



وأحيت المطربة الشابة آية عبدالله حفل الختام ، الذي عرض مباشرة على الهواء على قناتي "نايل سينما" و "النيل الثقافية.



لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر..