راجح داوود يعزف لجنية البحر في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تحت عنوان «بورتريه لمؤلف» يهدى الموسيقار راجح داوود أعماله للمخرج داوود عبدالسيد وذلك فى حفلين لأوركسترا القاهرة السيمفونى، ويقامان فى القاهرة والإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجى، وذلك فى الثامنة مساء السبت 16 فبراير على المسرح الكبير ويعاد مساء الأحد 17 فبراير على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».
يأتى الحفلان استمراراً لخطة التطوير الفنى التى يشهدها أوركسترا القاهرة والهادفة إلى إثراء ريبرتواره وإلقاء الضوء على مجموعة من المؤلفات المصرية الخالصة ويتضمنان مختارات من أعمال داوود الشهيرة منها جنية البحر، ملهى صغير للفيولا وأوركسترا الحجرة، رسائل البحر، باسكاليا للعود والإورغن إلى جانب عدد من المؤلفات التى تم توظيفها فىالأفلام السينمائية، منها أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامی، عصافير النيل، كبريت أحمر، أرض الأحلام ورجل فى زمن العولمة.
يشار أن راجح داوود أحد أهم واضعى الموسيقى التصويرية للأفلام فى السينما المصرية، وأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار فى التأليف الموسيقى عام 1977 ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، أسس أوركسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها فى الفترة من 1994 إلى 1999 وشارك فى المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط فى باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم
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