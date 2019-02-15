شاهدوا.. هجوم كبير على جويل مردينيان بسبب فيديو للبابا فرنسيس يظهر فيه علب “كوندوم”!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 09:52 مساءً -

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” يُظهر لقطة من شاشة تلفزيون لزيارة البابا فرانسيس الى الإمارات. إلاّ أن الفيديو عرّض ماردينيان الى هجوم كبير وانتقادات واسعة إذ ظهر في أسفل الشاشة كميات كبيرة من علب “واقي ذكري”.

وردّت مردينيان على الإنتقادات بفيديو آخر على “سناب شات” قالت فيه: “عادة شو ما ينقال ويكتب ما عندي تعليق.. بس حابه اطلع وقولكم إنو في عالم بينشروا صور اللي حاطتها للبابا وهو في أبو ظبي إنه كان فيه كوندوم (واقي ذكري).. يا جماعة كنت في الصيدلية كبروا علقكم أوكي! كنت في الصيدلية بجيب حفوضات لإبني ووايبس وديتول وشفت الخبر لايف والخبر ما بيتفوّت”.

وتابعت متساءلة: “يعني وين هالمشكلة الكبيرة، يا ريت كل العالم بيستخدموا الكوندوم عشان ما يجبيوا ولاد كتير وتاني شي عشان يحموا حالهم من الأمراض. بس عنجد عم أفقد أعصابي بحس إنو نحن بنرجع لورا والعالم كله بيطلع لقدام”.