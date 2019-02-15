جمال سليمان يقدم واجب العزاء في نادية فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: تصوير- أحمد النجار: قدم الفنان جمال سليمان العزاء في الراحلة نادية فهمي، ووصل منذ قليل إلى مسجد عمر مكرم. وحرص سليمان على تلقي العزاء بنفسه مع الفنان سامح الصريطي، طليق الفنانة الراحلة. يشار إلى أن الفنانة نادية فهمي طليقة الفنان سامح الصريطي، وأنجبت منه "إبتهال وأية". ورحلت فهمي أمس الخميس بعد صراع طويل مع المرض

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