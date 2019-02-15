محمود حميدة: تشرفت باختياري رئيسًا شرفيًا لـ"الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان محمود حميدة أنه تشرف باختياره رئيسًا شرفيًا للدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي تأتي تحت شعار "السينما حيوات أخرى"، وتحل فيها دولة تونس كضيف شرفي.

وقال حميدة في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة في فندق ماريوت بالزمالك "تشرفت بالموقع ده السنة دي، المسمى انه الرئيس الشرفي بنعلي الشخص اللي بنجيبه، بس بالنسبالي أنا تشرفت، خصوصًا أن هذه الدورة تواكب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي".

وتابع "أكدت اهتمامي الشديد بأن يكون حفلي الافتتاح والختام على مستوى الحدث، لأن هو ده اللي بيخلي السادة الجمهور يلتفتوا لأهمية الحدث"، متمنيًا أن تهتم وسائل الإعلام المنوطة بتغطية المهرجان بالسادة الضيوف الأفارقة، وأن تكون على علم جيد بالضيوف حتى يحدث التقارب المطلوب بين أبناء الشعوب الإفريقية "حتى يكون الاهتمام حقيقي وليس صوريًا".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوى محمد علي، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر إقامته في محافظة الأقصر في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل.