إيرادات "عيد الحب".. "Alita" في الصدارة متفوقًا على "Glass"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم " Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 14 فبراير، إيراد قُدر بـ 316 ألفًا و956 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 129 ألفًا و609 جنيهات، وكان المركز الثالث فيلم " Happy Death Day 2U" بطولة Jessica Rothe، وحقق أمس 126 ألفًا و301 جنيه، وذهب المركز الرابع لفيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 96 ألفًا و201 جنيه.

وحصل على المركز الخامس فيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، ووصلت إيراداته لـ 95 ألفًا و900 جنيه، في المركز السادس يأتي فيلم "The Upside" بعد تحقيقه 63 ألفًا و356 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 50 ألفًا و371 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم "The Prodigy" بطولة Taylor Schilling، ووصلت إيراداته 37 ألفًا و259 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "The Lego Movie 2" محققًا 28 ألفًا و845 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 16 ألفًا و710 جنيهات.