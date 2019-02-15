استضافت النجمة اليمنية بلقيس فتحي صديقتها الفاشينيستا الكويتية بيبي العبد المحسن في منزلها في مدينة جدة السعودية في أول لقاء يجمع بينهما وجهاً لوجه، حيث امتلأت جلستهما بالمرح والبهجة.
وردت بيبي العبدالمحسن على سؤال بلقيس فتحي عن معنى اسمها، فقالت إن اسمها عراقي ويعني السيدة المسنة الحكيمة التي تمتلك خبرات في الحياة، فعلقت النجمة اليمنية ممازحة: “ياترى هل لكِ من اسمك نصيب؟”، لتدخل كلتاهما في نوبة من الضحك.
وأعلنت بلقيس فتحي أنها ستقوم بطهي بعض الأطباق اليمنية خلال زيارتها المقبلة لمنزل بيبي العبدالمحسن، وذلك عندما تقوم الأخيرة بتنظيم “ليلة يمنية” في منزلها، ووعدت بأن تتحدث عن تراث وعراقة وعادات وتاريخ وطنها.
الجدير بالذكر أن بلقيس فتحي قد عادت لإحياء الحفلات مؤخراً بعد فترة راحة حصلت عليها منذ شهور قليلة للعناية بطفلها الوحيد تركي الذي أنجبته في فصل الصيف الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بيبي عبد المحسن في ضيافة بلقيس فتحي في منزلها بجدة.. والضحك سيد الموقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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