تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات كثيرة عن “منى الغضبان” وذلك بعد إعلان القبض عليها بسبب ظهورها في مقطع إباحي رفقة المخرج خالد يوسف. ووفقا لـ”المصريون” فإن “منى” كانت تعيش فترات طويلة خارج مصر ، وفيما يلي بعض المعلومات عنها: 1. مصرية ولكن تعيش أغلب أوقاتها في بريطانيا. 2. من مواليد يوم 25 يناير 3. حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 4. مؤسس ومدير أكاديمية إدراك الذات للتدريب والاستشارات. 5. حاصلة على دكتوراة في الصحة النفسية من جامعة “نيويورك” . 6. تعرف نفسها بأنها استشاري صحة نفسية وخبيرة التفكير اللاواعي وباحثة في الطاقة غير المرئية. 7. بدأت حياتها كمضيفة طيران 8. تم القبض عليها بسبب تسريب مقطع فيديو إباحي . 9. قالت في التحقيقات إنها كانت متزوجة من خالد يوسف بعقد عرفي

كانت هذه تفاصيل خبر 9 معلومات لا تعرفها عن “منى الغضبان” المتهمة بقضية المخرج المصري ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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