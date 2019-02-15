بالفيديو.. أحمد حاتم يتصدر تريندات جوجل بسبب هدية عيد الحب

كتبت - إيمان العوضي :

تصدر الفنان أحمد حاتم تريندات محرك البحث العالمي جوجل بعد لقائه بالأمس مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها "معكم"، الذي يعرض علي قناة CBC الفضائية في حلقة بمناسبة عيد الحب.

حيث لفت حاتم أنظار الشباب أي بعد أن أعلن عن هدية مميزة

لحبيبته هذا العام، وهو فيلمه الجديد "قصة حب" الذي يقوم ببطولته أمام الفنانة هنا الزاهد، قائلًا "أنا عاملها فيلم حلو قوي".كما أشار إلي أنه لا يلتزم بتقديم الهدايا في عيد الحبلأنه دائما ما يهديها بدون انتظار وقت معين، ويفضل أن تكون الهدية عملية وفي نفس الوقت تكون في حاجة لها وقيمة، عن أن تكون هدية رومانسية.

يذكر أن فيلم "قصة حب"، تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث لحبيبها يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.