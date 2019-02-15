في عيد الحب.. تعرف على سر حب جيسيكا بيل لجاستين تيمبرلك

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جيسيكا بيل وجاستين تيمبرلككتبت - إيمان العوضي :
نشرت الممثلة الأمريكية جيسيكا بيل، صورة جمعتها بزوجها الفنان جاستين تيمبرلك بمناسبة عيد الحب وهي تقبله من وجنتيه معلنة أن تلك الخدود هي سر حبها له، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت جيسيكا علي الصورة وقالت: "أنا أعتز كثيرًا بتلك الخدود وكل شيء فيك يا حبيبي"، ولقد بدأت علاقة الثنائي منذ عام 2007 لكن الزواج
يذكر أن أخر أعمال جيسيكا بيل هو فيلم "Shock and Awe"، الذي شاركت فيه الي جانب كل من وودي هاريلسون، روب رينير، جيمس مارسدن، تومي لي جونز، تيري ويبل، ريتشارد شيف، تأليف جوي هارتستون، وإخراج روب رينر.
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