في عيد الحب.. تعرف على سر حب جيسيكا بيل لجاستين تيمبرلك

جيسيكا بيل وجاستين تيمبرلك

كتبت - إيمان العوضي :

نشرت الممثلة الأمريكية جيسيكا بيل، صورة جمعتها بزوجها الفنان جاستين تيمبرلك بمناسبة عيد الحب وهي تقبله من وجنتيه معلنة أن تلك الخدود هي سر حبها له، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت جيسيكا علي الصورة وقالت: "أنا أعتز كثيرًا بتلك الخدود وكل شيء فيك يا حبيبي"، ولقد بدأت علاقة الثنائي منذ عام 2007 لكن الزواجتم في 2011 بإيطاليا، وانجبا طفلهما "سيلاس راندل".يذكر أن أخر أعمال جيسيكا بيل هو فيلم "Shock and Awe"، الذي شاركت فيه الي جانب كل من وودي هاريلسون، روب رينير، جيمس مارسدن، تومي لي جونز، تيري ويبل، ريتشارد شيف، تأليف جوي هارتستون، وإخراج روب رينر.