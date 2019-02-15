بعد نجاحها على مسرح الفلكي والهوسابير.. "الحب المحرر" في ساقية الصاوي الاثنين المقبل

كتبت - إيمان العوضي :

يستعد فريق "Better Show Theater Team" لتقديم العرض المسرحي "الحب المحرِّر" علي خشبة مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الاثنين المقبل فى تمام السابعة مساءً.

ويشار إلى أن "الحب المحرِّر" بطولة كل من ساندرا ماضي، جورج

أشرف، تأليف سفيان الخضري، ديكور خالد عادل، استعراضات أحمد عادل أرشميدس، تأليف موسيقي وألحان مصطفى منصور، رئيس الفريق بيتر وليم، مساعد مخرج بيتر مجدي، إخراج مايكلمجدى، وتم عرضها من قبل لمدة 16 ليلة علي مسرح الفلكي والهوسابير.ويُذكر أن "الحب المحرِّر" مأخوذة عن الرواية الأكثر مبيعًا في العالم، للأديبة العالمية فرنسين ريفرز، وهي محاكاة قصصية بارعة مستوحاة من سفر هوشع، تدور أحداثها بين امرأة زانية وفلاح صالح لطيف تزوج بها.