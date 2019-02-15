نجوى كرم بإطلالتها في الكويت إحترمت الحضور وزادت تألقاًهيثم سعيد خسر المعجبات بسبب زوجته وصدمهن...

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على مسرح مهرجان فبراير ​الكويت​ 2019، مثيرة إعجاب المحبين بإطلالتها الراقية التي حملت توقيع الفخامة، محترمة بذلك الحضور والحفل.

إرتدت كرم فستاناً "ميتاليك" من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، الفستان تميّز بأكثر من قصة، خصوصاً من ناحية الصدر التي تم "تستيرها" بقماشة شيفون سوداء، وذلك احتراماً للحضور ولتقاليد الدولة، إلى جانب الأكمام التي زادت من فخامة الفستان.

من الواضح أن الفستان أخذ الكثير من ساعات العمل، والذي نسّقت عليه كرم حزاماً رفيعاً فضي اللون أيضاً، وهو الأنسب مقارنة باختيار حزام عريض، لأن المسافة بين الصدر والمنطقة السفلى ليست عريضة، كما حال فتحة الصدر التي تمت زمزمتها قليلا.

نجوى كرم إعتمدت تسريحة الـ "ponytail”، خصوصاً وأن ظهر الفستان مفتوح قليلاً وأرادت نجوى تغطية تلك المنطقة بشعرها كما فعلت من الامام.

الماكياج جميل جداً، خصوصاً وأنه أظهر عيني نجوى من خلال الرموش والآيلاينر.

وقررت نجوى أن تحافظ على التنسيق التام في هذه الإطلالة، من خلال إختيار خاتم وذلك لأن الفستان لا يحتمل تنسيقاً أكثر من ذلك.

أود أن أنصح كل الفنانات ومقدمات البرامج، بأن للخاتم ميزة خاصة في الإطلالة، فهن يلجأن إلى استخدام "المايكروفون" ومن الأفضل أن يرتدين خاتماً، كي لا تبقى الأصابع فارغة.