محمد عادل: سيد رجب لم يأخذ حظه مبكراً .. ولا يمكن أن أحكم على خالد النبوي

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل ​محمد عادل​ في الدراما من خلال مسلسل "​الطوفان​"، و"​أفراح إبليس​"، والجزء الأول من "​أبو العروسة​"، عاد مرة أخرى ليطل على الجمهور بالجزء الثاني من المسلسل، وحقق نجاحاً كبيراً، فقد تلقى الإشادة على أدائه، ونالت مشاهده مع الممثل ​سيد رجب​ محبة الناس، فمحمد ممثل متميز وعلى الرغم من أن مشواره الفني الذي بدأه عام 2011 من خلال مسلسل "​الجامعة​"، قصير إلا أنه قدم من خلاله أكثر من عمل ناجح وفاجأ الجمهور بموهبته سواء بالتمثيل أو الغناء.

محمد عادل في حواره لـ"الفن" تحدث عن ردود الفعل التي وصلته عن دوره في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، وكواليس العمل مع الممثل سيد رجب، كما تحدث عن أحدث أفلامه التي يصورها حالياً وغيرها من الأمور الشيقة:

بعد انطلاق الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"..ماذا عن ردود الافعال التي وصلتك؟

سعيد جداً بردود الافعال التي وجدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما وصلني من أصدقائي، فالمسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية للحلقات والجمهور يبحث عنه، ويتابع الحلقات بشغف لمعرفة ما سيحدث، وأنا في الحقيقة محظوظ بنجاحاتي في الدراما، مثل ما حققه مسلسل "الطوفان"، و"الاب الروحي".

هل أنت من مؤيدي عرض أكثر من جزء للمسلسلات؟

فكرة تقديم أجزاء جديدة من المسلسلات ليست مضرة نهائياً، وهناك أكثر من عمل درامي خرج منها أكثر من جزء وحققت نجاحاً كبيراً مثل "أفراح ابليس" و"الاب الروحي"، وهذا يحدث أيضاً في الأعمال الأجنبية، فهم دائماً

يقدمون أجزاء كثيرة من أعمالهم وتحقق النجاح المطلوب، ما أريد أن أقوله إن الحكم للجمهور، وعلينا ألا نخرج تلك الأجزاء بشكل سيىء ونهتم بالتفاصيل حتى تنال إعجاب من بتابعونها، وأتمنى أن تنال الحلقات المتبقية من "أبو

العروسة" إعجاب محبينا وتكون أفضل من الجزء الأول، لأننا بذلنا فيه مجهوداً كبيراً.

الجمهور أحب المشاهد التي جمعت بينك وبين الممثل سيد رجب... كيف كانت علاقتك به أثناء كواليس "أبو العروسة"؟

عم سيد ممثل مختلف عن أبناء جيله، أنا أعرفه قبل أن يظهر في التلفزيون، فهو لم يأخذ حظه مبكرا، وظهر للنجومية متأخراً عن أبناء جيله، لكن هذا يحسب له، ونحن نحتاج في السوق لممثلين مثل سيد رجب، وأنا استمتعت بالعمل معه كثيراً، وفي أوقات كانت تجمعنا بعض المواقف الكوميدية، وأقول له "ابني الكبير" ويضحك.

ماذا عن مشاركتك في فيلم "​يوم مصري​" مع الممثل ​خالد النبوي​؟

الفيلم عرض علي عن طريق المخرج أيمن مكرم، ولا يمكننا أن "نحرق" تفاصيله الآن، لأنه ينتمي الى طبيعة اليوم الواحد، وتوقفنا عن التصوير حالياً، ومن المحتمل أن نعود قريباً، وهو بطولة جماعية ويشارك به حنان مطاوع ودرة

وخالد سرحان، وأحمد الفيشاوي، والعديد من الابطال وكل ممثل في العمل يؤدي دوراً صغيراً، وأنا أقوم بتجسيد شخصية شاب يتعرض لأزمة ويذهب بسببها إلى قسم الشرطة.

كيف وجدت العمل مع الممثل خالد النبوي؟

لا يمكن أن أحكم عليه، لأنه لم تجمعنا الكثير من المشاهد، ولكن السوق المصري يتناسب معه، وهو ممثل مهم وموهوب.

قليل الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.. فما السبب وراء ذلك؟

السوشيال ميديا تسبب لي الكثير من المشاكل، وأنا لدي العديد من الاهتمامات التي أقوم بها بعيداً عن هذا العالم، لدي عملي في المسرح، التمثيل ولدي أسرتي، وأشياء كثيرة تستحق وقتي، لذلك ظهوري قليل جداً، وبمناسبة المشاكل التي تسببها لي سأحكي عن موقف حدث معي، هناك أحد الأشخاص انتحل شخصيتي، وطلب

من الجمهور أموالاً من أجل اكتشافهم ودخولهم عالم الفن، وجمع أكثر من

١٧٠ الف جنيه، ولكن في النهاية اكتشف أمره وحررنا محضراً بالواقعة، واستطعنا أن نحل الأمر، وأتمنى تقنين السوشيال ميديا.

حققت أغانيك في مسلسل "الطوفان" نجاحاً كبيراً، فلماذا لم تتجه للغناء؟

ليس هذا طريقي، ولا أحب أن أنفرد بالغناء بعيداً عن التمثيل، وبالفعل عرض علي بعض الأغاني بالاضافة إلى إحياء حفلات ولكن رفضت، هي موهبة فقط بجانب التمثيل، وسأغني في أدواري التمثيلية فقط، وأحضّر حالياً لفيلم غنائي مع المخرج خيري بشاره.

ماذا عن أعمالك المقبلة؟

أحضر لفيلم "ورقة جمعية" وهو ينتمي لنوعية الأفلام الشعبية الاجتماعية، وأجسد خلاله دور فتى من منطقة شعبية ولأول مرة أقدم هذا الدور، ويشاركني في بطولته لوسي، وسهر الصايغ وأميرة نايف وكلوديا حنا، وأحمد صيام وإبراهيم السمان ومصطفى عبد السلام ومحمود فارس.