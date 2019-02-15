خاص الفن- نينا عبد الملك مشروع عالمي واغنيات منفردةخاص الفن- سلمى المصري تكشف عن رسالتها في عيد...

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة ​نينا عبد الملك​ في حديث خاص لموقع "الفن" الى انها تتحضر لاطلاق مشروع فني كبير بمواصفات عالمية وقد كانت موجودة لفترة خارج لبنان لاتمامه وعادت على ان تطلقه بالفترة المقبلة. وحاليا تحضر اكثر من اغنية منفردة ستنتقي واحدة منها لاصدارها.

وكانت نينا قد اصدرت منذ اشهر اول البوم لها وقد حصدت نجاح اغنيات اعادت تقديمها بصوتها وبشكل جديد وقد صورت اغنية اذا هجرت مع المخرج فادي حداد وايضا حصدت نجاحها. وقد اطلت نينا الاسبوع الماضي في برنامج ديو المشاهير الى جانب الفنان ملحم زين.