ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الحب الذي صادف يوم أمس، رأت الممثلة السورية سلمى المصري أن الحب ليس مجرد حب بين شخصين، بل لا يقتصر فقط على حب الرجل للمرأة أو العلاقات العاطفية بشكل أو بآخر، بل يشمل أيضاً كافة العلاقات الإنسانية بين البشر.
وأضافت في حديثها لموقع "الفن": الحب هو للعائلة.. للوطن.. للأم، وعندما يملأ الحب قلوبنا ونبتعد عن الحقد والكراهية نعيش على هذه المعمورة بأمن وسلام.
درامياً، تصور سلمى دور البطولة في مسلسل "ناس من ورق" مع المخرج وائل رمضان، بينما إنتهت في وقت سابق من تصوير مشاهدها في الجزء الرابع من "عطر الشام" مع المخرج محمد زهير رجب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سلمى المصري تكشف عن رسالتها في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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