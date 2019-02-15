خاص بالصور- مايا دياب ومحمد حماقي يشعلان أجواء عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ حفلا غنائيا بدأ في وقت متأخر من مساء امس الخميس، احتفالا بعيد الحب داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة حيث إفتتحت الحفل الفنانة مايا دياب، وأطل بعدها الفنان المصري ​محمد حماقي​.

حضرت مايا بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر مرتدية فستاناً أبيض، وأشعلت الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية المميزة بالإضافة إلى "بتونس بيك" للفنانة الراحلة وردة، وأغاني لأحمد عدوية و "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب.

وغنت مايا ايضا اغنية "3 دقات" الشهيرة للمطرب أبو والممثلة يسرا وسط تفاعل كبير من الحضور مع رقص مايا الاستعراضي على مسرح الحفل الذي حضره عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، بينهم الإعلامي ممدوح موسى والفنانة أميرة هاني وغيرهم.

وبعد إنتهاء فقرة مايا دياب صعد الفنان محمد حماقي على خشبة المسرح مردداً أغنية "نفسي ابقي جنيه " تعالت صيحات وهتافات الإعجاب ممن رددوا "The maser" وهي اختصار أستاذ حفلات اللايف التي أطلقها عليه محبيه .

كما ترك الجمهور من مختلف الجنسيات العربية مقاعدهم والتفوا حول خشبة المسرح، حيث حرص حماقي على تحيتهم وأعرب عن سعادته بتواجده معهم في حفل خاص بعيد الحب وتمنى أن يعمّ على الجميع، مؤكدا أنه اعتاد على إطلاق البوماته في الصيف ولكن الألبوم الجديد حرص على أن يكون موافق لعيد الحب.

وقال محمد حماقي، اتهموني بأن كل أغانى الألبوم "رومانسية وحب"، ليطالبه الجمهور بأغنية "من البداية" ليعلق " أهي دي نكد " ويطلب تأجيلها لمنتصف الحفل، كما قدم حماقي أغنية "احلي حاجه فيكي ".

وطالب الجمهور بعدد كبير من اغاني البومه الجديد منها "كل يوم من ده" اغنية الـ "هيد" و" يزلزل "، و"صور" ، "ليلي "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار".. بالإضافة إلى "ما بلاش "، وغيرها التي أشعلت وصلات الرقص حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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تصوير شريف عبدربه