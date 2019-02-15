عباس جعفر للفن: كل من شاهد "المهراجا" أثنى على دوري

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل ​عباس جعفر​ لموقع "الفن" عن كيفية تلقيه ردود فعل نجاج فيلم "​المهراجا​" فقال :"كل من شاهد فيلم المهراجا أثنى على دوري، حاولت عدم تضخيم الأمور من ناحية النكات والضحك بل أن أكون على طبيعتي و‘شتغلت على نفسي خلال هذه السنة كثيراً وظهر ذلك في الفيلم وأتمنى الخير الى الأمام".

أما عما يحضره بعد "المهراجا" فكشف لنا جعفر قائلاً :"أحضر في رمضان مسلسل جديد بطولتي بس ممنوع قول، هو كان سابقاً بأجزاء سابقة هو مسلسل حلو وقوي"، وحين سؤالنا عما إذا كان يقصد مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث، قال :"ما أني اللي قلت".