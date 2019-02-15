ريم مصطفى تلفت الأنظار بطلة جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريم مصطفى جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريم ظهرت في الصور من داخل المنزل، حيث كانت ترتدي ملابس شتوية، كشفت عن مفاتنها، بينما وضعت ماكياج ملفت يحدد جمال ملامحها.

الفنانة المصرية تلقت عدد هائل من التعليقات على الصور التي نشرتها، وعبر الجمهور عن إعجابه بطلتها الملفتة الجذابة رغم انتقاد البعض لها.

ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.

شاركت الفنانة الشابة بعد ذلك في عدة أعمال أهمها مشاركتها في مسلسل الزعيم «مأمون وشركاه»، والذي قالت عنه إنه حقق حلمها في العمل مع الفنان عادل إمام.

ريم كان آخر أعمالها الدرامية في رمضان مسلسل «امر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، ونجلاء بدر، ونبيل الحلفاوي.

كما شاركت ريم مؤخرا في الفيلم التسجيلي «نقطة تلاقي»، والذي تم عرضه بمنتدى شباب العالم.