انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد غنائه لـ"إسرائيل".. مغاربة يحتجون ضد مطرب جزائري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 03:47 مساءً - احتج عشرات الناشطين المغاربة، في وقفة بمدينة الدار البيضاء، على حفل المطرب الفرنسي اليهودي من أصول جزائرية، إنريكو ماسياس؛ على خلفيه "دعمه" لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المشاركون في الوقفة التي تزامنت مع انطلاق الحفل، شعارات تنتقد التطبيع واستضافة ما أسموه رموز "التطبيع".

وكان من بين الشعارات التي رددها المحتجون: "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"تحية مغربية لفلسطين أبية".

ورفع المتظاهرون في الوقفة، التي دعت لها جمعيات غير الحكومية، لافتات تنتقد هذا الفنان، وتطالبه بـ"الرحيل"، وكتب على بعضها: "ماسياس ارحل"، بالإضافة إلى أنهم أنشدوا أغنية تعكس معاناة الطفل الفلسطيني.

المغني ماسياس، وعلى الرغم من دعوات المقاطعة، أحيا الحفل الفني في الدار البيضاء (كبرى مدن البلاد).

وفي بيان سابق، قالت جمعية "الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (غير حكومية)، إن ماسياس "يحب تقديم نفسه كفنان للسلام، والحقيقة أنه مدافع عن الجيش الإسرائيلي واحتلال فلسطين".

وبحسب البيان، فإن المطرب الفرنسي "ينشط في جمعية اسمها ميكدال، مخصصة لدعم جنود الوحدة المكلفة بحراسة الحدود اسمها ماكاف، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".

وأضافت الحملة أن "ماسياس" قال سابقاً: "منذ أول حياتي أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل، كونوا على يقين: هذه هي معجزة إسرائيل".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الجهة المنظمة إزاء الاحتجاجات ودعوات المقاطعة، وهي شركة خاصة معنية بتنظيم الحفلات.

يشار إلى أن الحكومة المغربية سبق أن شدّدت مراراً على أن الرباط لا تربطها أي علاقات رسمية من أي نوع مع "إسرائيل".

وباستثناء الأردن ومصر اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية علاقات رسمية مع تل أبيب.