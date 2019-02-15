أبرزهنّ نسرين طافش وأنابيلا هلال.. نجمات الوطن العربيّ يتألقنَ بالأحمر في "عيد الحب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عيد الحب أو "فالنتين" من الأعياد المبهجة، لا سيما في إطلالات النجمات، حيث يتبارين في إظهار أناقتهنّ في الفساتين الحمراء، تحديدًا مشاهير ونجوم العالم العربيّ، وفي هذا التقرير نأتيك بإطلالات المشاهير، لتتعرّفي عليها، وتختاري الأفضل.

نبدأ مع فستان الفنانة السورية، نسرين طافش، التي عمدتْ إلى طابع كلاسيكيّ لفستان "الفالنتين"، جاء بتصميم معاصر، لكنْ، دون التّخلّي عن كلاسيكية الفستان الأحمر الطويل.

واعتمدت المغنية اللبنانية، ميليسا، فستانًا باللّون الأحمر من الباييت، يأتي بكمّين طويلين، ضيقًا، وطويلاً بفتحة صدر، على شكل قلب. أمّا أكثر ما يميّز الفستان ذلك، الشّقّ الجانبيّ الطويل، الذي يظهر أنوثة ميليسا.

وجسّدتْ الفنانة المغربية، مريم حسين، ذوقها الرّفيع والأنثويّ، الذي طالما اشتهرتْ به، وارتدتْ فستانًا بدرجة الأحمر المائل إلى الدّاكن، من المصمّمة اللبنانية، ميرنا الحاج، أظهر مدى جمالها، وأنوثتها.

شعرنا في فستان اللبنانية، أنابيلا هلال، بروح الاحتفال بعيد الحبّ، حيث اختارتْ فستانًا باللّون الأحمر، ذا فتحة منخفضة للغاية، عند منطقة الصّدر في قسمه العلويّ، وشقّ جانبيّ على طول السّاق، من المصمّم، وليد شها، ناسب قوامها الرّشيق.

أما إطلالة الفنانة اليمنية، أروى، فجاءتْ من المُخمل الأحمر الدّاكن، وياقة الفستان مفتوحة بطريقة منخفضة، مع ظهر مكشوف، وحمل الفستان العديد من الطيّات الناعمة.

بسمة بوسيل، مصمّمة الأزياء، والفنانة المغربية المعتزلة، فضّلتْ الظّهور بعيدًا عن اللّون الأحمر، بإطلالة باللّون الرّماديّ، في فستان بالتصميم الضيّق، مع حزام خصر رفيع، باللّون الأسود، بدا مثاليًا لإبراز رشاقتها، ولفت انتباهنا، تفصيل صغير في إطلالة بوسيل، يدلّ على الفالنتين، حيث حملتْ البالون على هيئة قلوب باللّون الأحمر.

الفنانة لقاء سويدان، أطلّتْ في فستان باللّون الأحمر، بتصميم ديكولتيه كلاسيكيّ، بدون كمّين وكتفين، ولا يكفّ هذا التصميم، رغم قدمه، عن منح السيدات الحيوية، والمرح.

واختارتْ المطربة المصرية، آمال ماهر، فستانًا من قماش الحرير باللّون الأحمر، ذا قصّة منسدلة وواسعة، مع ياقة من الورود حول الرّقبة، والحزام من الورود على الخصر.

كما دخلتْ عدد من الفاشينيستات العربيات، في أجواء عيد الحبّ بإطلالاتهنّ الحمراء، ودخلنَ في منافسة مع الفنانات، ومنهنّ اللبنانيات: جويل لاوون، وتمارا جمال، وكريستينا كرم، ونادين عبد العزيز. والفاشينيستا الفلسطينية، علا فرحات، ومدوّنة الموضة الكويتية الشّهيرة، دلال الدوب، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ، الكويتية، الدكتورة خلود.