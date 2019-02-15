شكرا لقرائتكم هل رفض يوسف شاهين مشاركة هذا المخرج في فيلم "الأرض"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 49 عاما مرت على عرض فيلم "الأرض" الذي قام ببطولته محمود المليجي وعزت العلايلي والذي أخرجه يوسف شاهين، والذي بات واحداً من أهم الأفلام التي قدمت على مدار تاريخ السينما المصرية.

ورغم مرور كل هذه السنوات على عرض الفيلم، إلا أنه يبدو أن هناك قصصا لم تستكمل وكواليس لم تسرد من قبل، بعدما كشفت الفنانة حنان مطاوع ابنة الفنان الراحل كرم مطاوع عن قصة جديدة تخص هذا الفيلم.

فيلم الأرض

والقصة التي كشفتها حنان مطاوع تتعلق بوالدها الذي كان من المفترض أن يشارك يوسف شاهين في إخراج الفيلم، بعدما طلب منه شاهين أن يتعاونا معا في إخراج العمل، وبالفعل شارك الثنائي في تحضيرات الفيلم ومعاينة أماكن التصوير.

ليسأل بعدها كرم مطاوع عن الصفة التي سيطل من خلالها في الفيلم، فأخبره يوسف شاهين أنه سيكون مخرج منفذ، وهو ما اعترض عليه مطاوع، الذي كان يرى أنه لا بد أن يكتب اسمه إلى جوار يوسف شاهين كمخرج للفيلم، حسب حنان مطاوع.

وبالفعل انسحب كرم مطاوع من الفيلم الذي باشر يوسف شاهين إخراجه وحده، وقدم في نهايته مشهد سحل البطل الذي كان من وحي تفكير كرم مطاوع المنسحب.

وكشفت حنان مطاوع أنها علمت بالأمر في صغرها من والدتها، وحينما توجهت إلى والدها وطلبت منه أن يعلن عن هذا الأمر، ابتسم لها وأخبرها أن لديه من الفن ما هو أهم من أن ينشغل بما حدث وفات.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" تحدث الفنان عزت العلايلي الذي شارك في بطولة الفيلم، مؤكداً أن كرم مطاوع لم يكن منوطاً به إخراج الفيلم إلى جوار يوسف شاهين.

وكان من المفترض أن يساعد شاهين في إخراج العمل، ولكنه لم يستمر كثيرا، حيث شارك في الفيلم لما يقرب الأسبوعين فقط قبل أن يغادر.

إلا أن العلايلي أكد أن المشهد الخاص بسحل البطل في نهاية الأحداث كان رؤية خاصة بكرم مطاوع، حيث اقترح مطاوع هذا الأمر وبالفعل تم تنفيذه في النهاية.

وأكد العلايلي أن المخرج يوسف شاهين هو من أخبره بتلك الأمور الخاصة بالفيلم، والتي من بينها أن مشهد الختام اقترحه كرم مطاوع وقت عملهما معا على السيناريو.