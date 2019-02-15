نجوم هوليوود يحتجون على تقديم بعض جوائز الأوسكار خلال فاصل إعلاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتج عدد من نجوم هوليوود من بينهم جورج كلوني وبراد بيت وروبرت دي نيرو على خطط منظمي حفل جوائز الأوسكار بشأن تقديم جوائز التصوير السينمائي والمونتاج وجوائز أخرى أثناء الفقرات الإعلانية في الحفل.

كما وقّعت ساندرا بولوك وإيما ستون وجون هام على خطاب مفتوح وقعه أيضاً المخرجون مارتن سكورسيزي وسبايك لي وألفونسو كوارون للمطالبة بالعدول عن القرار.

وأعلنت أكاديمية علوم وفنون السينما هذا الأسبوع أن جوائز أوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج ستقدم خلال الفقرات الإعلانية في الحفل الذي يبث على شاشات التلفزيون 24 فبراير/شباط الجاري.

وقالت الأكاديمية إنها ستبث نسخاً من كلمات الفائزين بهذه الجوائز في وقت لاحق.

وهذه الخطة جزء من محاولة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر التلفزيون.

ويجري تقديم 24 جائزة في حفل جوائز الأوسكار، وتعهد المنظمون بخفض مدة الحفل بنحو 40 دقيقة لتصبح 3 ساعات في العام الجاري.

لكن الخطاب المفتوح الذي وقعه أكثر من 50 من المخرجين والممثلين والمنتجين اتهم الأكاديمية "باعتبار هذه المهن الأساسية ذات مكانة أقل" وإهانة من يعملون في هذه المجالات الأربعة.

ودافعت الأكاديمية، الأربعاء، عن هذه التغييرات وألقت باللوم على عدم الدقة في النشر ومنشورات على مواقع التواصل، وقالت إنها تتفهم استياء الكثيرين من أعضاء الأكاديمية.

وكانت بعض الأنباء ذكرت أن الفائزين بهذه الجوائز الـ4 لن يدرجوا على الإطلاق في بث حفل الأوسكار.

وفي خطاب لأعضائها البالغ عددهم 8 آلاف، قالت الأكاديمية إن ممثلين للفروع الـ4 المذكورة تطوعوا للمشاركة في إعداد الخطة الجديدة.

وقالت الأكاديمية في خطابها: "لن تقدم أي فئة في حفل جوائز الأوسكار الـ91 على نحو يزدري إنجازات المرشحين والفائزين فيها باعتبارهم أقل من غيرهم".