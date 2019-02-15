مقطع فيديو يُظهر نادين الراسي برفقة حبيبها الجديد

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة نادين الراسي وهي برفقة رجل في إحدى السهرات. والملفت في الفيديو أن الشاب يطبع قبلة على وجه نادين، في حين كانت تتمايل رقصًا على إيقاع الموسيقى وبدت في غاية السعادة، وإكتفت باستخدام القلب الأحمر كتعليقٍ على الفيديو. قد يهمك أيضًا: نادين الراسي تنشر فيديو مثير للجدل عبر حسابها على " إنستغرام" نادين الراسي تكشف كواليس الصلح مع ابنها بعد واقعة الضرب

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