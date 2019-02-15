"كتاب ونقاد السينما": محسن نصر هو شاعر السينما واسمه عنوانًا للتميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، على نعي مدير التصوير الكبير محسن نصر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 15 فبراير، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وجاء في بيان الجمعية "فقدت السينما المصرية والعربية مدير التصوير الكبير المبدع محسن نصر بعد صراع مع المرض. الراحل الكبير ينتمي إلى الجيل الثالث من رواد وصناع السينما في مصر والوطن العربي. والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهي تنعي الرائد الكبير فهي تنعي واحد من أهم صناع السينما على مدار أكثر من نصف قرن".

وأضافت في بيانها "تعامل الراحل الكبير مع الكاميرا بصفتها الحسية حتى أُطلق عليه شاعر السينما، ورأيت ذلك خلال تصوير فيلم كامب الذي صور بعض مشاهده على ضوء شمعة، إذ أبرز قدرة الكاميرا في التعامل مع الممثل والمكان والضوء والظل، مما جعل اسمه عنوانًا للتميز واستحق عن جدارة لقب شاعر السينما من خلال تقديمه رؤية بصرية واعية بأهمية الصورة وتكويناتها".

وتابع البيان مشيرًا لمشوار نصر الفني "ينتمي محسن نصر إلى أسرة تخصصت في فن التصوير السينمائي فهو الشقيق الأصغر لمدير التصوير المخرج عبدالحليم نصر ومدير التصوير محمود نصر، ومنهما اكتسب خبراته بعد أن عمل مساعدًا لهما في عدة أفلام قبل أن يستقل بعمله مصورًا ثم مديرًا للتصوير، وأصبح علامة مهمة تُضاف إلى تاريخ عائلة نصر في التصوير السينمائي، تخرج في الدفعة الأولى لمعهد السينما ١٩٦٣ بتقدير امتياز، وعمل معيدًا بالمعهد لمدة عامين قبل أن يقرر أن مستقبله مع الكاميرا ليقدم ما يقرب من ١٥٠ فيلمًا مساعدًا ومصورًا ومديرًا للتصوير".

كان أول أفلام محسن مصر كمصور فيلم "كهرمانة" مع المخرج السيد بدير ١٩٥٨، بينما قدم نفسه مديرًا للتصوير عام ١٩٧١مع المخرج هنري بركات في فيلم "أختي"، بعدها عمل مع كبار مخرجي السينما المصرية يوسف شاهين وصلاح أبو سيف ثم جيل رأفت الميهي وعلي بدرخان وحسين كمال ومحمد خان وشريف عرفة ورضوان الكاشف وغيرهم، حتى قام بالتصوير مع مخرجين في عمر أحفاده ولم يبخل عليهم بدعم أو مساندة.

حصل على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير وتم تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي عام ٢٠٠٨، كان أخر أفلامه "عمر وسلمى" عام 2007، "كامب" عام 2008، "البلد دي فيها حكومة" عام 2008، كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "الدالي" و"البوابة الثانية" و"شيخ العرب همام".

ومن أبرز أعماله السينمائية "إسكندرية ليه، وداعًا بونابرت، حدوتة مصرية، المصير، حبيبي دائمًا، موعد على العشاء، حب في الزنزانة، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندي، طيور الظلام، الهروب، يا دنيا يا غرامي، الساحر".