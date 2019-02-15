محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تواصل 9 أفلام التنافس على إيرادات شباك التذاكر، هي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "عيش حياتك"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا"، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الخميس 14 فبراير "عيد الحب"، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت مليون و990 ألفًا و511 جنيهًا. وكشف الدفراوي في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

كانت هذه تفاصيل خبر في إيرادات "عيد الحب".. "نادي الرجال السري" الأول و"قصة حب" بالمركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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