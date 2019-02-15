عبدالرحيم كمال عن محسن نصر: رجل شديد التواضع وفنان نموذجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص السيناريست الكبير عبدالرحيم كمال على نعي مدير التصوير الراحل محسن نصر، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 84 عامًا.

ونشر عبدالرحيم على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بالراحل من كواليس مسلسل "شيخ العرب همام"، معلقًا "وداعًا محسن نصر مدير التصوير المصري السينمائي صاحب التاريخ الحافل والأفلام الجميلة مع كبار المخرجين".

وتابع "شرفت بأنه كان مديرًا لتصوير مسلسل (شيخ العرب همام) لألتقي برجل شديد التواضع والبساطة والأدب، وديعا مبتسما بشوشا وكأنه شخص عادي وليس واحد من أهم مديري التصوير السينمائي في الوطن العربي وشقيق لاثنين من كبار مديري التصوير: عبدالحليم نصر ومحمود نصر، رحم الله هذا الإنسان الجميل والفنان الكبير والمحترف النموذجي الأستاذ الكبير محسن نصر، وأقبل عليه بفضله ورضاه وشمله بواسع فضله".

محسن نصر هو أحد أهم مديري التصوير في مصر والعالم العربي، قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، موعد على العشاء، أهل القمة، حدوتة مصرية، سعد اليتيم، اليوم السادس، وداعًا بونابرت، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا، كريستال، الهروب".