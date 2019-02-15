شاهد.. ريهام حجاج تتجاهل رسائل ياسمين عبد العزيز بهذه الصور

كتبت - إيمان محمد تجاهلت الفنانة ريهام حجاج، رسالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأخيرة لها ولزوجها رجل الأعمال أحمد حلاوة. ونشرت "حجاج" مجموعة صور تجمعها بالإعلامية سمر يسري وصديقتها ياسمين ثروت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات سمر يسري وصديقتها ياسمين ثروت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "انستجرام". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت ويشارك فى بطولته شيرين، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب.

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