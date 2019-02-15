عبدو شاهين يحتفل بقدوم أحدث مولودة في العائلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان السوري عبدو شاهين، باستقبال أحدث مولودة في العائلة وهي ابنة شقيقته والتي أطلق عليها اسم سيسيليا.

وبقدوم هذه المولودة أصبح عبدو شاهين، خال للمرة الأولى ونشر صورة له برفقة سيسيليا عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «نجمتنا بنت أختي القمر وحضن السما».

وكان الفنّان السوري، قد نشر قبل أيام قليلة أول صورة لوالدته خلال انتظارها ولادة ابنتها، وعلق عليها قائلُا: «أمي تنتظر أن تلد أختي بالسلامة.. الأم ومبروك أختي صارت أم».

عبدو شاهين، كان قد احتفل بزفاف شقيقته علا، على الشاب جوزيف دحدوخ في حفل أسطوري في قبرص، بحضور عدد من العائلة والأصدقاء المقربينن وذلك في شهر سبتمبر 2019.

من ناحية أخرى يواصل عبدو شاهين، تصوير مشاهده في بطولة الجزء الثالث من «الهيبة»، عن قصة هوزان عكّو، وسيناريو وحوار بسام السلكا، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج «الصبّاح للإعلام».

الجزء الثالث من بطولة الفنان السوري تيم الحسن، والفنانة الكبيرة منى واصف، والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وعدد كبير من النجوم.