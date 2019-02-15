«عمل بوقف الحال».. قصة مثيرة لشيرين عبدالوهاب مع السحر والدجالين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن معاناتها مع السحر والحسد، وعلاقتهما بالتأثير على أعمالها الفنية.

شيرين، قالت خلال لقائها في برنامج «تخاريف»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ولامذاع عبر فضائية mbc، إنها تشعر بالحسد عندما تكون كسولة ولذلك تخضع للرقية عن طريق والدتها وتعمل لها عروسة وتكتب عليها أسماء وسط ضحك عائلتها.

كما كشفت خلال الحلقة أنها عانت كثيرًا من السحر بالكسل ووقف الحال، والمشي طواعية لناس معينة، ولجأت إلى بعض المشايخ لتخليصها من ذلك بالقرآن.

وأكدت خلال الحلقة أن إحدى السيدات بلبنان قالت لها: «لو بتركبي طائرة وبتعدي على بحر، كل السحر اللي معمولك يتفك».

وقالت شيرين خلال الحلقة إن والدتها تبرع في قراءة الفنجان، وتكتشف العديد من الأشياء بدون أن تخبرها بذلك ومنها عندما قررت تاجيل حفل زفافها هي والفنان حسام حبيب، ولم يخبرا والدتها لكي لا تغضب، ولكنها اكتشفت الأمر من خلال الفنجان، وعندما غضبت عدلا عن قرارهما واحتفلا بزفافهما في وقته.

وأضافت شيرين أن أكثر الأشياء التي تخشى منها ي حياتها هو أن تفقد زوجها الفنان حسام حبيب.