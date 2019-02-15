مكالمة هاتفية تشعل حنين حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت سارة صبري، حفيدة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، متابعيها بصورة حديثة لها برفقته عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، عبرت بها عن اشتياقها له.
سارة، قالت في تعليقها على الصورة: «سماع صوت جدي على الهاتف اليوم، جعلني أدرك كم أشتاق إليه، فقط أريد أن أطير إلى مصر الآن، ربنا يديله الصحة و طولة العمر».
سارة صبري، رغم أنها ولدت وعاشت في كندا إلا أنها حافظت على ارتداء الحجاب، ولا تنشر صور بدونه ورغم شهرة جدها إلا انها لم تستغل ذلك ووصلت إلى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات التي تقوم بنشرها.
سارة ولدت وعاشت في كندا، والآن تعيش بين كندا ومصر، وكثيرا ما تنشر صور وفيديوهات مقارنة سريعة بين بعض الأحوال في مصر وكندا.
يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، كرمتا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنان الراحل حسين رياض بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج محمد الخولي.
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