محمد حماقي يتألق بأضخم حفلات عيد الحب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات عيد الحب التي حملت لافتة كامل العدد، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “نفسي ابقي جنبه”، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب ممن رددوا ” The maser” وهي اختصار أستاذ حفلات اللايف التي أطلقها عليه محبيه .

كما ترك الجمهور من مختلف الجنسيات العربية مقاعدهم والتفوا حول خشبة المسرح، وحرص حماقي علي تحيتهم، وأعرب عن سعادته بتواجده معهم في حفل خاص بعيد الحب وتمني أن يعم علي الجميع.

وأشار حماقي إلى أنه اعتاد أن يطلق ألبوماته في الصيف، ولكن الألبوم الجديد حرص علي أن يكون موافق لعيد الحب .. وطالبه الجمهور بأغنية “من البداية” ليعلق قائلا: ” اهي دي نكد ” ليطالبهم بتأجيلها لمنتصف الحفل.

كما قدم حماقي أغنية “احلي حاجه فيكي”، والتي قدمها عقب تحية منتجها د.ناصيف قزمان، الذي تواجد ضمن الحضور .

وطالب الجمهور بعدد كبير من أغاني ألبومه الجديد، منها: “كل يوم من ده”، وأغنية الـ “هيد”، و” يزلزل “، و “صور”، و”ليلي “، و”من البداية”، و”راضيني”، و”يا ستار”، بالإضافة إلى “ما بلاش”، وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص بين ال “كابلز” حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

والحفل تميز بأجواء الفخامة والرقي وكان الأضخم من حيث الحضور و التجهيزات و الديكورات لـ craft media وأحمد ياسين.