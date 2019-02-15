شاهد تشابه الملامح بين رضوى الشربيني ووالدها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بصورة لوالدها الراحل لأول مرة.

رضوى نشرت، على حسابها الخاص على موقع “انسترام” صورة لها إلى جوار صورة والدها، مما كشف عن قوة الشبه بينهما، خاصة في لون البشرة والعينين.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق مؤثر، قالت فيه: ” تشبهين أباك احلى من كل عبارات الغزل...الله يرحمه”.

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد شقيقها محمد الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رضوى نشرت صور من الاحتفال، وكتبت: « مشاعر متلخبطه طول الوقت...ساعات بحس انه ابنى...ساعات ابويا بس الأكيد انه مش بس اخويا...كل اللى انا متأكده منه انه وجودك فى حياتى انا وبناتى نعمه..كل سنه وًانت طيب يا غالى وتعيش و تحقق كل اللى نفسك فيه...بحبك يا حبييى».

ورضوى الشربيني لديها ابنتين من زوجها السابق وهما تيا وتمارا، وقد نشرت من قبل مجموعة صور لهما، والتي كشفت عن الشبه الكبير الذي يجمعهن.

وتقدم رضوى الشربيني برنامج «هي وبس»، على سي بي سي سفرة، منذ عام 2017، والذي حققت من خلاله شهرة كبيرة، واتهمها البعض بأنها معادية للرجال، وخاصة أن لها بعض الآراء التحررية.