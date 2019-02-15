وفاة الفنانة نادية فهمي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: توفيت صباح أمس الفنانة القديرة نادية فهمي عن عمر يناهز 69 عاماً بعد صراعٍ طويل مع المرض. وشيّعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة ليوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة. فيما حددت عائلتها مساء اليوم الجمعة موعداً لتلقي العزاء بمسجد عمر مكرم في وسط القاهرة.

تزوجت"فهمي" من الفنان سامح الصريطي لكنها انفصلت عنه بعد فترة، لكنهما احتفظا بعلاقةٍ جيدة بسبب وجود ابناء بينهما بحسب تصريحاتهما المشتركة. علماً أن الراحلة من مواليد يناير 1950، ودرست التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في عدد من الأعمال بأدوارٍ صغيرة، منها مسلسل "القبطان" مع محمود المليجي، وفيلم "يمهل ولا يهمل" مع فريد شوقي. فيما قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية أبرزهم "فوزية البرجوازية" و"نصف ربيع الآخر"، فيما توقفت عن التمثيل عدة سنوات مع بداية العام 2001 قبل أن تعود مجدداً في "الرحايا" مع نور الشريف.

ولقد عانت في السنوات الأخيرة من حياتها جراء جلطة في المخ أُصيبت بها في العام 2015. وتلقت العلاج لفترة، لكن أثر هذه الجلطة استمر عليها لتصاب لاحقاُ بالألزهايمر. ما اضطر عائلتها_ وبطلب من الأطباء_ لنقلها لدار رعاية خاصة تحت مراقبة الممرضات. علماً بان ابنتها ابتهال الصريطي وطليقها الفنان سامح الصريطي كانا يترددان لزيارتها بانتظام.