القاهرة - محمد عمار
تُوفّيت الفنانة نادية فهمي وأصابها مرض ألزهايمر قبل رحيلها، وفي مشوار حياتها مجموعة من المحطات المهمة، منها تعاملها مع كبار النجوم في فترة السبعينات منها، أمثال سميحة أيوب وفاتن حمامة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، والفنان صلاح السعدني في "أرابيسك".
أبكت نادية فهمي الفنان نور الشريف عندما قدمت معه مسلسل "الرحايا"، ونالت عن العمل استحسان الجمهور والنقاد، وقدمت في العمل سيدة تفقد الذاكرة لكل مَن حولها إلا زوجها، وصفّق لها الفنان نور الشريف بعد انتهاء مشاهدها بسبب إتقانها للدور، وكانت مشهورة بالتزامها الشديد في العمل والمحافظة على مواعيد تصوير أعمالها.
قدّمت نادية فهمي آخر أعمالها عام 2012 من خلال فيلم "برتيتا" مع كندة علوش وعمرو يوسف، ولم يشارك أحد من الفنانين في جنازتها إلا طليقها الفنان سامح الصريطي وجمهورها.
قد يهمك أيضاً :
سامح السريطي يكشف سبب إيداع زوجته نادية فهمي في "دار رعاية"
نادية فهمي في العناية المركزة و تكتُم تام بشأن مرضها
كانت هذه تفاصيل خبر أهمّ محطات الراحل نادية فهمي خلال مشوارها الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.