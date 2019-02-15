الفنان أحمد مالك ينضم إلى "زي الشمس"

انضم الفنان أحمد مالك لفريق عمل مسلسل "زي الشمس"، والذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضه بالموسم الرمضاني المقبل.



ويذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد مالك، أحمد السعدني، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري.



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