بعد تكذيبه لها.. ياسمين عبد العزيز لمحمد حلاوة: "الشبشب اترفع ولا إيه؟"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد شد وجذب بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وزوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، على مدار الساعات الماضية بمناسبة عيد الحب، ردّت "ياسمين" على "حلاوة" الذي نفى إرسال ورد إليها.

ونشرت ياسمين عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة الورد مجددًا عبر حسابها في إنستغرام، وكذبت زوجها على طريقة "الست المصرية"، قائلًة: "بطل كدب يا إسماعيل بيه، هو الشبشب اترفع ولا إيه"، في تلميح واضح بأن ريهام حجاج، أجبرته على نفي إرساله الورد.

وكان رجل الأعمال محمد حلاوة، قد ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، ومعه زوجته الفنانة ريهام حجاج التي قامتْ بتصوير الفيديو بنفسها، وقال "حلاوة": "مش أي حد يشتري ورد أبقى أنا اللي باعتهوله".

وأضاف: "أنا بشتري ورد لمراتي بس"، وهو ينظر لزوجته ريهام حجاج، التي بدا على وجهها السعادة.

يأتي هذا الفيديو للرد على ياسمين عبدالعزيز، التي كانت قد أعلنتْ عن تلقيها هدية عيد الحبّ؛ وهي عبارة عن بوكيه ورد كبير على شكل "قلب"، ورسالة كُتب فيه: "Love You Yasso".

وشاركتْ متابعيها، عبر "إنستغرام"، الهدية، من خلال خاصيّة "ستوري"، وكان ردّ فعلها مثيرًا للحيرة.

وألمحتْ في تعليقاتها، أنّ زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة يريد العودة إليها مجددًا، حيث أرفقتْ "ياسمين" تعليقًا على بوكيه الورد قائلًة: "امممم وبعدين بقى.. ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه".

وعندما فتحت الرّسالة علقت: "برضوا لأ"، وهو ما يعني رفضها العودة لزوجها، وأكدت هذا الرفض بصورة لكوكب الشرق أم كلثوم، ومعها تعليق من إحدى أغانيها فقالت: "وعاوزنا نرجع زي زمان قول للزمان إرجع يا زمان".

وانتشرتْ في منتصف يناير الماضي، مجموعة من الصّور، جمعتْ الفنانة ريهام حجاج برجل الأعمال محمد حلاوة، وأكّدتْ ريهام في اتصال هاتفيّ مع "فوشيا"، زواجها منه رسميًا، وذلك في أوّل اعتراف لها بعد انتشار الأنباء بزواجهما مؤخرًا.

وعن الصّور التي انتشرتْ لها برفقة محمد حلاوة، أوضحتْ الفنانة المصرية أنّ زوجها هو من قام بنشرها، ليعلن من خلالها عن علاقتهما الرسميّة على الرغم من أنّ الصور لم تخرجْ في البداية من أيّ صفحات خاصّة بحلاوة.

يأتي هذا، في الوقت الذي ماتزال فيه الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، على ذمّة حلاوة، حيث كشفتْ مصادر لـ"فوشيا" في وقت سابق، أنّ الأمر لم يصلْ للطلاق رسميًا حتى الآن، رغم إعلان الانفصال.

وأشارتْ المصادر، إلى أنّ هناك انفصالًا قائمًا بينهما، حيث يعيش كلّ منهما في مكان سكن بعيد عن الآخر، وإنْ كانت هناك محاولات للصُّلح من أجل أولادهما.