شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منيب مفاجأة حفل هبة طوجى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى وعازف الكمان أحمد منيب، لإحياء إحدى أكبر حفلاته الموسيقية فى القاهرة، بمشاركته الخاصة فى حفل المطربة اللبنانية هبة طوجي، والتى تعود لمصر بعد غياب سنة عن آخر حفلاتها، عبر سهرة غنائية كبرى يحتضنها مسرح الماركيه فى التجمع الخامس، فى تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة.

منيب يعد أحد من أبرز عازفى الكمان فى وسط الأندرجراوند، يكمل حاليًا دراسته العليا للموسيقى فى ألمانيا، واشتهر بتقديمه تراكات "كوفرز" لأشهر المقطوعات العالمية عربية وأجنبية على طريقة الكمانجة، كما عرف بتأسيسه فرقة فؤاد ومنيب، التى تقدم حفلات جماهيرية موسيقية بالاعتماد فقط على مزيج بين الكمان والبيانو.