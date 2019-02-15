أحمد منيب مفاجأة حفل هبة طوجى فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى وعازف الكمان أحمد منيب، لإحياء إحدى أكبر حفلاته الموسيقية فى القاهرة، بمشاركته الخاصة فى حفل المطربة اللبنانية هبة طوجي، والتى تعود لمصر بعد غياب سنة عن آخر حفلاتها، عبر سهرة غنائية كبرى يحتضنها مسرح الماركيه فى التجمع الخامس، فى تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة.
منيب يعد أحد من أبرز عازفى الكمان فى وسط الأندرجراوند، يكمل حاليًا دراسته العليا للموسيقى فى ألمانيا، واشتهر بتقديمه تراكات "كوفرز" لأشهر المقطوعات العالمية عربية وأجنبية على طريقة الكمانجة، كما عرف بتأسيسه فرقة فؤاد ومنيب، التى تقدم حفلات جماهيرية موسيقية بالاعتماد فقط على مزيج بين الكمان والبيانو.
وتجربة فؤاد ومنيب تعد من التجارب الموسيقية الجديدة اللافتة للانتباه فى ساحة «الأندرجراوند» و«المزيكا المستقلة» بمصر والمعتمدة بالأساس على كمانجة وبيانو، وحققت نجاحًا جماهيريًا واسع المدى فى وقت قياسى لم يتجاوز السنتين، بتقديم مزيج موسيقى بين المزيكا الشرقى والنيو إيدج، وتضم عازف البيانو محمد فؤاد وعازف الكمان أحمد منيب.
فؤاد ومنيب
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