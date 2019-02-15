شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير التصوير محسن نصر.. وتشييع الجثمان من مسجد "دريم" فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مدير التصوير محسن نصر، صباح اليوم الجمعة، ويشيع جثمانه من مسجد دريم فى مدينة 6 أكتوبر. ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، عمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، و على بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين عاماً، قدم خلالها أكثر من مائة وثلاثون فيلماً أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولى، إسكندرية ليه، حبيبى دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدونة مصرية، حب فى زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندى، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر.. كما عمل فى الدراما التلفزيونية أيضاً، وآخر أعماله كان الجزء الثانى من مسلسل الدالى عام 2007.

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