شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ضعيف فى إيرادات فيلم Aquaman بعد حوالى شهرين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فيلم Aquaman يحقق تقدما ضعيفا فى الإيرادات وصلت إلى مليار 122 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم، وهو العمل الذى بدأ عرضه فى السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 329 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية و793 مليون دولار حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.