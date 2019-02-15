شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الفراق كتير.. هكذا شوق تامر حسنى جمهوره لكليب "ناسينى ليه" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسنى، عن طرح كليب "ناسينى ليه" من الألبوم الغنائى الأخير "عيش بشوقك" غدًا. وشوق تامر حسنى، جمهوره عبر حساباته على السوشيال ميديا قائلاً: "مفيش قصة حب خالية من الصعوبات بس القوة الحقيقية فى الحب إنكم تعرفوا أزاى تتعاملوا مع الصعوبات عشان تحافظوا على اللى بينكم ".

تامر حسنى وأضاف: "أسباب الفراق كتير.. فى اللى مصبرش على حبيبه.. فى اللى مصانش الحب.. فى اللي إختار غلط.. فى اللي ساب غصب عنه بسبب الظروف القهرية". وأشار: "في النهاية الوجع والندم واحد والأصعب لما تفوق فى وقت ويكون فات الآوان بتفضل شايف ذكرياتكم فى كل مكان تروحه وخصوصاً أماكنكم المعتادة". واختتم قائلاً: "وقمة الوجع لما تندمج مع ذكرياتك من كتر ألمك وتفتكر أنك ممكن تصلح الماضى وتفوق على أنه للأسف مينفعش.. حافظوا على حب العمر.. غداً إن شاء الله كليب ناسينى ليه إخراج سعيد الماروق".

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