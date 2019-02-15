شكرا لقرائتكم خبر عن سامح بسيونى يقدم رائعة فيكتور هوجو "البؤساء" على مسرح الأنفوشى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج سامح بسيونى العرض المسرحى "البؤساء"، أحد روائع الكاتب الفرنسى فيكتور هوجو، على مسرح الأنفوشى بالإسكندرية فى 15 مارس المقبل.

البؤساء رواية للكاتب فيكتور هوجو نشرت سنة 1862، وتعد من أشهر روايات القرن التاسع عشر، ينتقد فيها هوجو الظلم الاجتماعى فى فرنسا بين سقوط نابليون فى 1815 والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب فى 1832.

تدور أحداث الرواية عن الحياة الاجتماعية البائسة التى عاشها الفرنسيون بعد سقوط نابليون فى عام 1815 والثورة التى حكم عليها بالفشل ضد الملك لويس فيليب فى عام 1832، إذ يصور الكاتب المعاناة التى عاشها الفرنسيون من خلال شخصية جان فالجان الذى عانى مرارة السجن وعانى أيضا بعد خروجه.