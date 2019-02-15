فن ومشاهير

ضابط ورجل أعمال وصاحب شركة ألماظ ومدرس.. هذه مهن نجوم رمضان

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط ورجل أعمال وصاحب شركة ألماظ ومدرس.. هذه مهن نجوم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أغلب الأعمال الدرامية المقرر عرضها فى رمضان المقبل تصوير أول مشاهدها، خلال الأسبوعين الماضيين، ومنهم بدأ التصوير الأسبوع الحالى.

ويكشف ”الخليج 365” لقرائه "مهن" أبرز النجوم فى مسلسلات رمضان 2019، ونبدأ بالنجم الكبير عادل إمام، إذ يجسد شخصية تدعى "نور عبد المجيد" فى مسلسله "فلانتينو"  يمتلك مجموعة مدارس انترناشيونال تحت مسمى "فلانتينو"، ويشارك فى بطولة العمل دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، هدى المفتى، طارق الابيارى، محمد كيلانى،  تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام.

_315x420_6c49b5c677cbcf0f1a4f807fa0f446502a1a3649bd92f8941905ff4c9401bf40

كما يواصل النجم أمير كرارة تقديم شخصية الضابط سليم الأنصارى فى رمضان بمسلسل "كلبش"، بجزئه الثالث، بعدما تألق فى الجزأين الماضيين ، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته النجوم أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، إسلام جمال، أحمد العوضى، وأخرون، إنتاج شركة سينرجى.

6936796-1645674801

كذلك يقدم النجم الغنائى حمادة هلال شخصية جديدة، حيث يمتلك شركة "ألماظ" فى مسلسله "ابن أصول" ويشارك فى بطولته سوزان نجم الدين، آيتن عامر، رانيا منصور،  أحمد حلاوة، محمد نجاتى، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى.

helalw3adwya3

 ويجسد النجم أحمد السقا شخصية "مدرس تاريخ" فى مسلسله " ولد الغلابة"، المقررعرضه فى رمضان، وهو أول عمل درامى يقدمه السقا باللهجة الصعيدية، لاسيما أنه يتقن التحدث باللهجة الصعيدية أسوة بفيلمه "الجزيرة" ، والمسلسل من تأليف ايمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته  كل من إنجى المقدم، مى عمر، إدوارد، هبة مجدى، وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد.

_315x420_f1218b2b1f687c475b431e9494f616b5c4ee5ccdc9098cd3f4f7efe10d19edfc

كما تقدم النجمة ياسمين عبد العزيز شخصية "مهندسة ديكور" فى مسلسلها "الملكة"، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، حمد العوضى، ثراء جبيل، ايهاب فهمى، محمد عز، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، تأليف امين جمال عبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.

QFoi7qrb_231607_highres

كذلك يقدم النجم ياسر جلال شخصية "مصارع ورجل أعمال" فى آن واحد، بمسلسله "لمس أكتاف" فى أول تعاون مع شركة سينرجى، والمسلسل يشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، سمر مرسى، إيمان العاصى، محمد عز، هبة عبد الغنى، وأخرون، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

206280_0

وتقدم الفنانة الكوميدية إيمى سمير غانم شخصية "بطلة خارقة" فى كمسلسلها "سوبر ميرو" ، فى أولى بطولة لها فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته حمدى المرغنى، عمر الشناوى، انعام سالوسه، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أحمد مجدى، ومن إخراج وليد الحلفاوى.

_315x420_5772031625b102ad5f6934ae8026b51d82f5ec46fbaf4f257415c4eb4ba73bee

كما يقدم النجم محمد إمام شخصية "بطل خارق" فى مسلسله "هوجان" ، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، عبير صبرى، رياض الخولى، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجى .

bgcsjUFI_400x400

ويقدم النجم محمد رمضان شخصية "رحلة صعود" شاب يبحث عن حقوقه فى مسلسله "زالزال" ،ويشارك فى بطولة العمل ماجد المصرى، نسرين أمين، حسام داغر، سامح عبد الحليم، أحمد صيام، حلال شيحا، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى .

9998925739

 كذلك تقدم النجمة دنيا سمير غانم  شخصية سيدة تمتلك "شركة خدمات" للجمهور فى مسلسلها الجديد، والذى لم يستقر صناع العمل على اسمه، لاسيما أن المسلسل يضم 3 قصص ، كل قصة تتضمن 10 حلقات منفصله، ويشارك فى بطولة الحلقات العشر الأولى شيماء سيف، محمد سلام، بيومى فؤاد، محمد اوتاكا، عمرووهبة، وأخرون، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى ورزناما .

1537559_1549397671

كما تقدم النجمة مى عز الدين شخصية "بطلة فى إحدى الفرق الراقصة"،  بمسلسلها "البرنسيسة بيسه"، ويشارك فى بطولته أمير المصرى، بوسى، محمد أنور، حجاج عبد العظيم، وأخرون، تأليف فروق عمر  ومصطفى هاشم، إخراج أكرم فريد، إنتاج شركة سينرجى .

2018_4_18_3_27_28_544

 

 

pizap (13)

 

 

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر ضابط ورجل أعمال وصاحب شركة ألماظ ومدرس.. هذه مهن نجوم رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى