شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر جمل لـ مرسى جميل عزيز على السوشيال ميديا رغم رحيله من 39 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شهر فبراير وفاة واحد من أبرز شعراء الأغنية العربية الذين أثروا مكتبتها بكلماتهم حيث كتب نحو ألف أغنية تعاون فيها مع كبار المطربين الذى ساهم فى نجومية أغلبهم بسحر كلماته خلال سنوات عمره.



مرسى جميل

نتحدث عن الشاعر مرسى جميل عزيز الذى رحل عن عالمنا قبل 39 عامًا بالتحديد ظلت فيها كلماته تنتقل من جيل إلى جيل حتى تغنت بها السوشيال ميديا التي لم تقض عليها مثلما قضت على سواها من أعمال انقضت أعمارها بانقضاء زمنها، وإنما ظلت أغانيه صالحة لكل زمان ومكان لما فيها من سحر خاص جدًا مثلما يظهر خلال السطور التالية التي نترككم فيها مع أهم الجمل التي ينبهر بها كل دراويش الشاعر الكبير إلى الآن.

1- "وعايزنا نرجع زي زمان .. قول للزمان ارجع يا زمان".. مقطع من أغنية طرحت قبل أكثر من نصف قرن وتحديداً عام 1967 بأغنية "فات الميعاد".

2- "أكدب عليك لو قلت بحبك لسه أكدب عليك".. الجملة الشهيرة التي تضمنتها أغنية أكدب عليك للمطربة وردة ظلت إلى الآن وكأنها طرحت منذ ساعات.

3- "تخونوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم، تبيعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم، قلبى .. ليه تخونوه"..الأغنية الذى كتبها لـ عبد الحليم حافظ قبل سنوات، والتي تعد واحدة من أروع ما غنى العندليب والذى يتميز فيها الشاعر الكبير كعادته بأسلوب السهل الممتنع بكلماته البسيطة.

4- الشاعر الذى تميز بأغنية بحجم "سيرة الحب" لـ أم كلثوم وغيرها من الأغاني قدم واحدة من أروع الأغاني فى مكتبة الموسيقى، وهي "يما القمر ع الباب" الذى تعاون فيها مع فايزة أحمد مقدماً جملاً مبدعة منها "يما القمر عالباب نور قناديله يما أرد الباب ولا أنادي له يما.. أما".

5- "العيب فيكم يا فى حبايبكم أما الحب يا روحى عليه"..لعلها الأكثر ذكاء من جانب شاعر الألف أغنية الذى وضع تلك الجملة ضمن قالب درامي