فيديو وصور.."فى أقل من شهر" كليب7 rings يحقق أكثر من 165 مليون مشاهدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت نسبة مشاهدة كليب " 7 rings " للنجمة العالمية إريانا جراند أكثر من 165 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، وذلك في أقل من شهر على إطلاق الكليب .
يذكر أن إريانا جراند فازت بجائزة أفضل ألبوم بوب عن " Sweetener" ، و ذلك بالرغم من إعلانها انسحابها و عدم حضورها حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 و الذي اقيم يوم الاحد الماضي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الاختلاف مع المنظمين ، حيث أصرت علي تقديم أغنية " 7 rings " بالحفل إلا أن المنظمين طلبوا منها اختيار اغنية اخري لتقدمها بالحفل ، فأعلنت جراند انها شعرت بالإهانة وفضلت الانسحاب .
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