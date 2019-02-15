ناصر السعدى يطرح "شنو يفيدك" من اللون العراقى ويستعد لتصويرها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح الفنان الإماراتي الشاب ناصر السعدي، أحدث أغنياته بعنوان "شنو يفيدك"، والتي قام بتلحينها بنفسه بالإيقاع العراقي، وذلك بعدما قدم مجموعة من الأغنيات الإماراتية والخليجية، وتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس مع الموزّع محمد صالح، ومع الشاعر العراقي فلاح العماش، والماستر للمهندس عمرو هاشم.

وقد تم تنفيذ وتسجيل الأغنية في استوديوهات فايز السعيد في دبي، وسيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لتكون جاهزة للعرض من خلال موقع "اليوتيوب"، لقدم نفسه وصوته والأغنية من خلاله.

وقد طرح ناصر السعدي أغنية "شنو يفيدك" بشكل أولي عبر جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، كون الأغنية تحمل اللون العراقي كلمة ولحناً وتوزيعهاً، وسيتم بعد تصويرها خلال الأيام المقبلة لعرضها في مرحلة ثانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.