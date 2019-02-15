شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه بـ 36 ساعة.. برومو Frozen 2 يتخطى 10 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجاح الذى حققه الجزء الأول من Frozen الذى توج بجائزة الأوسكار أثناء طرحه كان كفيلاً بانتظار العمل من قبل جمهوره الذين أعجبوا بالفيلم، وتعلقوا به إلى حد كبير مثلما ظهر فى التفاعل مع برومو الجزء الثاني الذى طرح أمس الأول.

البرومو التي طرحته شركة ديزنى وحقق 500 ألف مشاهدة بالأمس فور طرحه لم ينتظر إلا 24 ساعة ليقفز من هذا الرقم ويتخطى 10 ملايين مشاهدة مع مرور أقل من يوم على طرحه عبر يوتيوب، وهو ما يبرهن على التشويق الذى تضمنه البرومو الذى ظهر فيه أبطال الجزء الأول بجانب حجم الجماهيرية الذى يتمتع بها الفيلم من قاعدة كبيرة اكتسبها جراء طرح الجزء الأول.





على جانب آخر قررت شركة ديزنى تغيير موعد طرح الجزء الجديد من الفيلم ليكون فى 22 نوفمبر 2019 بدلاً من 27 نوفمبر 2019 فى جميع دور العرض العالمية.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من "Frozen" تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وقد نال عددا هائلا من الجوائز أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما توج بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».