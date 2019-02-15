صور.. مايا دياب تتألق فى حفل عيد الحب بـ " حبيبي يا نور العين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب المقام داخل احد الفنادق بالقاهرة الجديدة. حضرت مايا بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر مرتدية سواريه ابيض مثير وبمجرد واشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الاستعراضية المميزة بالإضافة إلى "بتونس بيك" لوردة واغاني عدوية و "حبيي يا نور العين" لعمرو دياب التي نالت اعجاب الجميع ممن تفاعلوا معها طوال فقرتها علي مدي ساعة ونص الساعة. حضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير منهم الإعلامي ممدوح موسي والفنانة أميرة هاني وغيرهم.

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