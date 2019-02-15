تعرف على إجمالي إيرادات "عيش حياتك" لسامح حسين في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 13 فبراير فيلم "عيش حياتك" للمخرج تامر بسيوني، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.
وحقق الفيلم في ثان أيام عرضه إيرا قُدر بـ73 ألفًا و582 جنيهًا، لتصل إيراداته في يومين 99 ألفًا و123 جنيهًا.
"عيش حياتك" تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف.
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